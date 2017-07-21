Сили Асада та "Хезболла" почали наступ на ісламістів на кордоні з Ліваном

Сирійська армія та союзні їй бійці радикального шиїтського угруповання "Хезболла" розпочали в п'ятницю, 21 липня, наступ на бойовиків-ісламістів на кордоні між Ліваном і Сирією. Ціллю операції є бойовики джихадистської організації "Джебхат Фатах аш-Шам"(колишній "Фронт ан-Нусра", крило "Аль-Каїди" в Сирії) та терористичного угруповання "Ісламська держава", повідомляє DW.

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Зранку п'ятниці сирійські урядові війська та "Хезболла" почали активний обстріл позицій ісламістів на сирійсько-ліванському кордоні. За інформацією Associated Press, на території Лівану до бойових дій проти ісламістів залучена ліванська армія, у п'ятницю вона обстріляла прикордонну територію, щоб запобігти потраплянню ісламістів на територію міста Арсал, що розташоване неподалік від кордону з Сирією на сході країни.

Початок операції призвів до втечі сирійських біженців з таборів, які розміщені у районі проведення операції. Як повідомляє Reuters, точна кількість біженців, які вирішили рятуватися втечею з таборів, наразі невідома, проте у цьому регіоні були розміщені тисячі вимушених переселенців.