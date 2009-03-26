Партія регіонів задумала багатоходову комбінацію?

Вітчизняні політичні експерти вважають малоімовірною можливість проведення дочасних парламентських виборів до виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили сьогодні на прес-конференції, коментуючи наміри Партії регіонів провести акції протесту проти дій влади та заблокувати наступного тижня роботу Верховної Ради.

Так, президент Аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ висловив спільну позицію експертів, що доля можливих дострокових парламентських виборів наразі в руках Партії регіонів та БЮТ і без згоди цих двох найбільших політичних сил вони не відбудуться. Водночас він припускає, що зараз ПР і БЮТ ведуть переговори про створення мегакоаліції за їх участю і такі погрози з боку регіоналів є “звичайним засобом тиску на своїх політичних партнерів”.

Директор політико-правових програм Центру ім.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО звернув увагу на те, що за шість місяців до президентських проводити вибори до Верховної Ради заборонено законодавством, тож час на організацію кампанії дуже обмежений (вона має відбутися до 17 липня). Крім того, на його думку, найближчим часом парламентські вибори не потрібні ні ПР, ні БЮТ через непередбачуваність результатів.

Експерт зазначив, що останнім часом швидкими темпами зростає суспільна підтримка екс-спікера, народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА і є висока імовірність, що його політична сила стане третьою за чисельністю в парламенті. “То навіщо ж ділити на трьох те, що можна поділити на двох”, - додав він, зауваживши, що за таких обставин до виборів президента парламентські малоімовірні.

На думку директора Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимира ФЕСЕНКА, теоретично такі дочасні вибори можливі, але вірогідність їх практичної реалізації дуже мала. За його оцінками, в самій Партії регіонів не існує єдиної позиції щодо цього питання – одна частина, “найбільше не задоволена урядом”, виступає за вибори, а інша – проти. Така невизначеність, додав він, також робить проведення дострокових парламентських перегонів малоімовірними.

Директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ також вважає попередження Партії регіонів про акції протесту та блокування роботи ВРУ “багатоходовою комбінацією”, метою якої є переформатування парламенту. Однак, на його думку, в ПР не вистачить прихильників цієї ідеї і нічого подібного не відбудеться.

Водночас всі експерти одностайно висловили позицію щодо загроз, які несуть вуличні акції протесту сьогодні, коли країна перебуває під впливом економічної кризи. На їх переконання, зараз у суспільстві дуже високі протестні настрої та невдоволення, що може призвести до втрати контролю над ситуацією і перерости в некеровані ніким протести.

“Вивести людей на вулиці завжди легше, ніж їх звідти забрати”, - підсумував Ю.ЯКИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів 27 березня планує провести в містах України акції протесту проти дій влади під гаслом «Криза – Стоп! Владу – у відставку!», на які загалом по країні залучити до 100 тисяч учасників. Крім цього, ПР оголосила про намір почати блокування роботи Верховної Ради з наступного пленарного тижня .