Порошенко закликав Росію припинити поставки зброї на окупований Донбас

Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови лідерів «нормандської четвірки» закликав Російську Федерацію припинити постачання зброї на окуповані території України. Про це у Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Згідно із повідомленням, Порошенко також закликав Кремль припинити агресивні дії.

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«Під час Нормандського формату Петро Порошенко закликав Росію припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території», - написав Цеголко.

Під час Нормандського формату Петро Порошенко закликав Росію припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 июля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідери "нормандської четвірки" проводять анонсовану телефонну розмову. Розмова почалася близько полудня. Зокрема, в телефонних переговорах беруть участь президент України Петро Порошенко, лідер РФ Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "традиційно за результатами цієї телефонної розмови надамо інформацію". Пєсков уточнив, що телефонна розмова почалася приблизно опівдні за московським часом. "Як правило, такі розмови досить складні у виконанні, тому що розмовляють чотири людини, йде переклад, тому вони тривають досить довго", - зазначив представник Кремля.