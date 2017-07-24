Переговори "нормандської четвірки": у Путіна пообіцяли надати інформацію за результатами розмови

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна заявив про початок телефонної розмови лідерів "нормандського формату" з приводу ситуації на сході України.

Як повідомляє ТАСС, про це повідомив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"До цих пір, зараз, у даний момент триває телефонна розмова в нормандському форматі. Президент Путін спілкується з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом України Петром Порошенком", - сказав Пєсков.

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Він додав, що "традиційно за результатами цієї телефонної розмови надамо інформацію".

Пєсков уточнив, що телефонна розмова почалася приблизно опівдні за московським часом.

"Як правило, такі розмови досить складні у виконанні, тому що розмовляють чотири людини, йде переклад, тому вони тривають досить довго", - зазначив представник Кремля.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідери "нормандської четвірки" проводять анонсовану телефонну розмову. Розмова почалася близько полудня.

Зокрема, в телефонних переговорах беруть участь президент України Петро Порошенко, лідер РФ Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.