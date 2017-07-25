У САП розповіли про 60 проваджень щодо міністрів, нардепів і чиновників про незаконне збагачення

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що слідство має 60 проваджень щодо чиновників та депутатів з приводу незаконного збагачення. Про це керівник САП повідомив в інтерв'ю газеті "Голос України".

"У нас є 60 проваджень з приводу незаконного збагачення тих чи інших чиновників, які нам підслідні. Це і міністри, і народні депутати, і керівники центральних органів виконавчої влади. Процес триває. Є кримінальні провадження, які своєю чергою ідуть. І це не спинити. Не виключаю, що до вересня ми ще пару подань занесемо, якщо мене детективи і прокурори переконають у достатності підстав для оголошення підозр", - сказав Холодницький.

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На питання, якщо будуть представлені нові подання, коли Верховна Рада їх зможе розглянути, Холодницький відповів, що не раніше вересня.

"Як розумію, не раніше вересня. Ми передаємо подання у міру їх готовності, а не приурочивши до засідань комітету, ювілеїв чи т. п. Є достатня доказова база — будуть подання щодо народних депутатів. У мене з детективами дуже часто є диспути з приводу достатності доказової бази. Ви бачили, як деякі активісти публічно пробують «змушувати» мене підписувати підозри. Не буде цього. Ні вони, ні одні, ні другі не зможуть мене «змусити». Моє завдання як прокурора, який здійснює нагляд, і детективів — показати і довести, що людина вчинила злочин. Зберуть докази — добре. Не зберуть — треба визнати і йти далі. Немає вибірковості", - наголосив керівник САП.

Як повідомляв УНІАН раніше, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не виключає представлення нових подань на народних депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії) і Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") в тому разі, якщо з'являться нові факти незаконного збагачення.

"Нові подання, можливо, й будуть. Але, щоб було нове подання, треба надати якісь нові факти. Не виключаю, що, можливо, буде якась інша стаття Кримінального кодексу. За те, що вже було, не можна знову вносити подання. Бо його вже дослідили. І це проблема", - пояснив Холодницький.