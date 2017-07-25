У САП розповіли, коли можливі представлення нових подань на Лозового і Дейдея

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не виключає представлення нових подань на народних депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії) і Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") в тому разі, якщо з'являться нові факти незаконного збагачення. Про це керівник САП заявив в інтерв'ю газеті "Голос України".

Зокрема, він прокоментував заяву генерального прокурора Юрія Луценка про те, що з вересня будуть нові подання на Лозового та Дейдея.

"Нові подання, можливо, й будуть. Але, щоб було нове подання, треба надати якісь нові факти. Не виключаю, що, можливо, буде якась інша стаття Кримінального кодексу. За те, що вже було, не можна знову вносити подання. Бо його вже дослідили. І це проблема", - пояснив Холодницький.

Також він додав, що слідство надало достатньо доказів у справах народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

"Які потрібні ще докази, коли людина чітко каже: принеси мені п’ять, шість, десять, потім і двісті тисяч доларів? Що ж треба ще доказати в справі про хабарництво?" - поставив риторичне питання Холодницький.

Окрім того, він наполягає, що усі докази були здобуті у законний спосіб. "Ще раз наголошую: всі негласні слідчі дії були здійснені на підставі ухвал слідчих суддів. Незаконно здобуті докази — якщо вони здобуті в позапроцесуальний спосіб. Тобто, якби ми проводили негласні слідчі дії без ухвали слідчого судді. Кожна секунда того «кіно» і ще кожна секунда загального «кіно», яке буде надано стороні захисту для ознайомлення, кожен кадр зроблено на підставі ухвали слідчого судді. Ми не стежили за народними депутатами. Ми не прослуховували телефони народних депутатів. Ми прослуховували телефони осіб, які не мають депутатської недоторканності. Ми здійснювали аудіо- та відеоконтроль місця, а не народного депутата", - додав Холодницький.

"Ми прослуховували помічницю депутата. Їй дзвонить Поляков. Але ми не прослуховували жодного разу депутата Полякова. Щодо нього ухвал слідчого судді не було. І ми їх не мали права брати. Так само і в кафе з Катериною, де був присутній Розенблат. Здійснювався відеоконтроль кафе, публічного місця, на що було взято ухвалу суду для проведення слідчо-розшукових дій. А те, що там виявився народний депутат, — то питання народного депутата. Ми не можемо припинити кримінальне провадження, якщо прийшов народний депутат. Камера не розрізняє — чи то прийшов народний депутат, чи проста людина. Ще раз наголошую: ми здійснювали слідчо-розшукові заходи на підставі ухвал слідчого судді. Жодних слідчих дій щодо народних депутатів не здійснювалось", - підкреслив керівник САП.

За його словами, слідчі продовжують працювати.

"Ми подали генпрокурору на внесення ще одне подання щодо народного депутата (Дениса Дзензерського. — Ред.). Бо слідство має таку властивість, як безперервний процес. Ми не йдемо на канікули, слідство на канікулах не зупиняється, і процес триває", - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, раніше Холодницький заявляв, що розслідування у справі Дейдея про ймовірне незаконне збагачення зайшло в глухий кут. В діях Дейдея вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн.

За результатами перевірок, проведених САП і Державною фіскальною службою, Лозовий у своїй електронній декларації не вказав майно вартістю понад 8,5 млн грн. За оцінками ДФС, у результаті до бюджету він не сплатив 1 млн 717 тис. 221 грн і військовий збір у сумі 129 тис. 329 грн.