Голова прес-служби ДМС не підтверджує повідомлення про позбавлення Саакашвілі українського громадянства

Голова прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько заявив, що він не підтверджує факт позбавлення Михеіла Саакашвілі українського громадянства. Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

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Зокрема, він сказав, що не надавав таку інформацію ЗМІ «і навряд чи хтось із співробітників ДМСУ її давав також».

У Русі нових сил, який очолює Саакашвілі, неофіційно повідомили УНІАН, що інформація про позбавлення Саакашвілі українського громадянства, за їх даними, не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) повідомляє про позбавлення Саакашвілі українського громадянства. У ДМСУ та Адміністрації президента ситуацію не коментують.

У 2015 році президент України Петро Порошенко надав громадянство колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі. Відповідний указ глави держави №301 «Про прийняття до громадянства України М. Саакашвілі як особи, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України» був ухвалений 29 травня 2015 року.