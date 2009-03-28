В Україні заплановані 11 навчань за участю інших держав

Рада національної безпеки і оборони України рекомендує Верховній Раді ухвалити підготовлений Міністерством оборони список проведення в 2009 році багатонаціональних навчань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, коментуючи підсумки засідання Ради.

За її словами, у 2009 році на території України планується провести 11 навчань, перше заплановано на квітень.

Водночас, підрозділи Збройних Сил України передбачається направити на 12 навчань, що проходитимуть на території інших держав.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що в Україну планують приїхати військові підрозділи з Російської Федерації, Білорусі, Словаччини, Туреччини, Болгарії, Молдови та інших сусідніх країн, Україна також братиме участь у навчаннях на територіях країн-сусідів.

«Ми маємо міжнародні зобов’язання, і вони щорічно затверджуються», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Як відомо, рішення про допуск іноземних військ для участі у багатонаціональних навчаннях на територію України приймає Верховна Рада.