У Києві побили заступника голови Держтелерадіо

27 березня двоє невідомих напали на заступника голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Василя Шевченка.

Зараз постраждалий перебуває на лікуванні у «Феофанії». За його словами, вранці дорогою на роботу біля помешкання Шевченка на нього напали двоє молодиків 25-27 років і, не сказавши жодного слова, почали бити по голові. Голосіївське районне управління ГУ МВС України порушило кримінальну справу за фактом пригоди.

Заступник голови Держтелерадіо пов`язує напад із своєю професійною діяльністю. Це вже не перший подібний випадок: попередній напад стався у червні 2008 року, коли проти Шевченка було застосовано холодну зброю. «Я не маю проблем із бізнесом, бо ним не займаюсь, тому припускаю, що обидва випадки пов`язані з професійною діяльністю», - каже Шевченко, до сфери відповідальності якого належить книговидавнича галузь, зокрема програма «Українська книга», проект якої був затверджений на колегії Держтелерадіо напередодні.

Василеві Шевченку 48 років. У Держтелерадіо працює з 2002 року на громадських засадах, 2004 року призначений першим заступником голови комітету. З 21 червня 2005 року - заступник голови Держтелерадіо. Віце-президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

«Телекритика»