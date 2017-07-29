Саакашвілі заявив, що звернеться до адмінсуду та ЄСПЛ через позбавлення його громадянства України

Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив про намір звернутися до адміністративного суду у зв’язку з позбавленням його українського громадянства. Про це він заявив в інтерв'ю інтернет- виданню «Українська правда».

«Ми будемо йти до адміністративного суду. Якщо в адміністративному суді не вийде, тоді підемо в Страсбург", - сказав Саакашвілі.

На уточнююче запитання, чи має він на увазі Європейський суд з прав людини, відповів: «Так».

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Саакашвілі також висловив думку, що невдовзі в Україні зміниться політичний клас.

«В Україні була революція, але не було революційних змін. Революцію треба закінчувати змінами і реальною заміною політичного класу. І це станеться в найближчі місяці. Новий політичний клас готовий», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко видав указ, яким позбавив Саакашвілі громадянства України.

В АП пояснили, що припинення громадянства пов'язано з поданою Саакашвілі недостовірною інформацією при оформленні українського громадянства.