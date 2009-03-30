Нафтогаз та Газпром обмінялися думками про брюссельську декларацію

Міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН і міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО обговорили сьогодні у Москві питання співпраці в газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, зустріч відбулася на запрошення російської сторони.

У ній також взяли участь заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО і заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

Сторони обговорили питання подальшої довгострокової співпраці у газовій сфері і обмінялися думками про підписану в Брюсселі 23 березня декларацію про модернізацію української газотранспортної системи.

Сьогодні ж Ю.ПРОДАН планує повернутися до Києва.

Довідка УНІАН. 23 березня в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери з поставок газу до Європи” була підписана Спільна декларація ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Російська делегація, присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації.

Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив невдоволення проектом підсумкової декларації цих зборів. Він вказав на декілька пунктів документа, які не влаштовують РФ.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН 27 березня на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.