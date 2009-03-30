Тимошенко має разом з Путіним визначити дату свого візиту до Москви

Робочі групи Російської Федерації та України продовжують готувати засідання Міжурядового економічного комітету Українсько-російської комісії, яке планується провести 8 квітня в Москві за участю прем`єр-міністрів двох країн - Володимира ПУТІНА і Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомив радник-посланник Посольства Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ.

При цьому він зазначив, що інформації про перенесення дати засідання й візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви поки немає, проте не виключив, що її можуть перенести на пізніший термін.

“Остаточну дату мають визначити особисто прем`єр-міністри – В.ПУТІН і Ю.ТИМОШЕНКО. На сьогоднішній день можу сказати, що підготовка до цього засідання не припинялася”, - сказав В.ЛОСКУТОВ.

Він також підтвердив, що найближчим часом до України для роботи прибуде делегація Росії, зокрема, представники Мінекономрозвитку, й 2 квітня в Києві пройде російсько-український бізнес-форум.

Раніше про продовження роботи з підготовки до проведення засідання міжурядової комісії заявили й представники Мінекономіки України.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі Кремля 24 березня, посилаючись на президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, заявили, що Росія переносить міжурядові консультації з Києвом через газову декларацію України і ЄС, підписану 23 березня в Брюсселі за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.

"Такі консультації відбудуться після з’ясування відповідних питань, які виникли у російської сторони", - сказав Д.МЕДЕВЄВ.

Прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН підтримав цю пропозицію.

Візит Ю.ТИМОШЕНКО вже переносився з 27 березня на 8 квітня з технічних причин.