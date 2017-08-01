Заступнику голови Меджлісу Чийгозу загрожує до 10 років в'язниці - адвокат

Судовий процес над заступником голови Меджлісу Ахтемом Чийгозом в анексованому Криму добігає кінця, головна інтрига - це термін ув'язнення, який призначать обвинуваченому. Про це в коментарі "112 Україна" сказав адвокат Чийгоза Микола Полозов.

"Справа Ахтема Чийгоза вже добігає кінця. Захист у фінальній стадії залучив низку доказів щодо контексту. Це публікації ЗМІ тих днів, 25-26 лютого 2014 року, з яких випливає, що, як представлено в обвинуваченні, не агресивний натовп щось мав намір захопити, а прихильники проросійських поглядів за день до подій вже блокували будівлю ВР АР Крим, вже здійснювали заклики до зміни територіальної цілісності РФ. Нам у суді було важливо показати саме контекст. Ми задоволені тим, що суд долучив ці докази... Незважаючи на те, що немає хоч якихось доказів його провини, вирок буде обвинувальним. Головна інтрига – скільки йому дадуть. Йому загрожує від 4 до 10 років", - зазначив Полозов.

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За його словами, захист планує перейти до судових дебатів, після чого суд повинен ухвалити вирок. За прогнозами адвоката, вирок буде в кінці літа або на початку осені.

Раніше "суд" у Криму залишив Чийгоза під вартою до 8 жовтня.

Довідка УНІАН. Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська окупаційна влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

20 червня Чийгоза вивозили до Бахчисарая, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю.

22 червня підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.