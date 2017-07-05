Суд окупованого Криму залишив Чийгоза під вартою до 8 жовтня

Підконтрольний Кремлю Апеляційний суд у Сімферополі відхилив скаргу захисту одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза на продовження йому арешту. Таким чином, Чийгоз залишиться під вартою до 8 жовтня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Криму.

Читайте такожНезаконно арештованого заступника голови Меджлісу Чийгоза не пускають на похорон матері - адвокатПідконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму на засіданні 22 червня продовжив Ахтемові Чийгозу арешт на три місяці – до 8 жовтня.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.