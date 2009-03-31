Ющенко: я - за максимальне покращення відносин з Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що євроатлантичні прагнення України залишаються незмінними, але він робитиме все можливе для суттєвого покращення відносин з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні в парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні зовнішньополітичне становище є дуже складним, і Україна має суворо дотримуватись міжнародних правових норм і зобов’язань, а також має здійснювати збалансовану міжнародну політику і твердо відстоювати свої національні цілі.

Глава держави підкреслив, що зовнішні пріоритети України чітко визначені – це євроатлантична інтеграція. «Вона є незмінною і неминуче буде досягнута», - сказав Президент.

Водночас він підкреслив, що виступає за суттєве покращення відносин з Росією.

«Я виступаю за максимальне покращення відносин з Російською Федерацією. Я маю намір зробити все можливе, щоб перегорнути сторінку непорозумінь і забезпечити рівний і доброзичливий діалог між сусідами», - сказав Президент.