ПР не підтримає законопроект, який входить до антикризового пакету

Партія регіонів не буде підтримувати внесений урядом на заміну раніше розданого законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо збереження стабільності фінансування системи пенсійного забезпечення) №3521, який входить до антикризового пакету. Про це заявив народний депутат України Михайло ПАПІЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами М.ПАПІЄВА, уряд уже втретє подає його до Верховної Ради України, підміняючи одну схему наповнення збанкрутілого Пенсійного фонду іншою. За прогнозами експертів, за підсумками поточного року дефіцит ПФ може скласти 40 млрд. гривень, що загрожує невиплатою пенсій пенсіонерам за один квартал поточного року, оскільки місячна потреба Пенсійного фонду на виплату пенсій складає 13,2 млрд. гривень.

«Остання редакція законопроекту, на відміну від попередньої, вже не передбачає встановлення максимальної межі усіх пенсій на рівні дванадцяти прожиткових мінімумів для «привілейованих» пенсіонерів, - наголосив народний депутат. - Проте, залишає приховану дискримінаційну норму, відповідно до якої фізичні особи підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, так звані спрощенці, змушені будуть сплачувати внески на державне пенсійне страхування окремо від єдиного податку. Тобто, як мінімум, на 125 гривень більше".

За словами М.ПАПІЄВА, "зрозумілим є намір уряду Юлії ТИМОШЕНКО наповнити бюджет Пенсійного фонду, але враховуючи те, що малий бізнес має сьогодні в середньому 50% скорочення оборотів, така норма є для них згубною».

Як додав М.ПАПІЄВ, "поданий законопроект не вирішує основних проблем, які привели до кризи, а ще більше їх поглиблює. Не можна в період кризи проблеми одних вирішувати за рахунок інших. Такий підхід є неправильним».

За словами депутата, Партія регіонів чекає від уряду Ю.ТИМОШЕНКО "адекватних змін до держбюджету 2009 року, цілісну антикризову програму, яку уряд до цих пір так і не запропонував, а не так званий антикризовий пакет".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО та члени уряду візьмуть участь у пленарному засіданні Верховної Ради України, на якому розглядатиметься „антикризовий” пакет законопроектів, розроблений урядом.