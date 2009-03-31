Ющенко вніс до Верховної Ради свій проект Конституції

Відповідно до статей 93 і 154 Конституції України Президент України Віктор Ющенко вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до Конституції України» та визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою. Про це сьогодні повідомила прес-служба Президента.

Текст нової Конституції(у версії Віктора Ющенка) опублікований на офіційному сайті Президента України.

Представлятиме законопроект під час підготовки і розгляду у Верховній Раді заступник Глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Конституційному Суді України М.Ставнійчук, заступник Глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Верховній Раді України І.Попов та заступник Глави Секретаріату Президента України - Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України І.Пукшин.