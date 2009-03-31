Яценюк натякає, що дві палати ВР не потрібні, поки є Президент

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що створення двопалатного парламенту в Україні не на часі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Фронту змін”, про це А.ЯЦЕНЮК заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради.

«На даному етапі я не поділяю позицію Президента щодо двопалатності українського парламенту. У нас проблеми з основною палатою – так званою – нижньою, то, уявіть собі, що буде, коли в Україні буде дві палати», - зокрема зазначив він.

До того ж А.ЯЦЕНЮК зазначивши, що «Президент фактично виконує функцію другої палати і є гарантом Конституції», наголосив: «Закони, які не проходять суспільний запит і суспільний контроль, ветуються Президентом. Так що ці функції у президента є, тому розмови про двопалатний парламент навряд чи потрібно вести».

Також А.ЯЦЕНЮК висловив сумнів, що у сьогоднішніх умовах парламент здатен взагалі ухвалити такі зміни до Конституції. «Політики в очікуванні президентської кампанії. Розглядати Конституцію, як елемент цієї кампанії, ні в якому випадку недоцільно. Необхідно заспокоїтись, пройти кампанію, сформувати новий парламент, і з новим парламентом відповідним чином приймати зміни до Конституції», – зазначив він.