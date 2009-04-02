Тимошенко до другої половини дня - ні жива, ні мертва?

Сьогодні після обіду Міжнародний валютний фонд дасть відповідь щодо продовження своєї роботи з Україною в рамках надання кредиту stand-by.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

“У нас у другій половині дня буде повідомлення МВФ щодо їхнього рішення про продовження роботи місії фонду з Україною. Але це лише в другій половині дня”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила надію, що рішення буде позитивним, і співпраця між МВФ і Україною триватиме.

Прем`єр запевнила, що все необхідне для коригування і відновлення дії програми співпраці з МВФ уряд зробить.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

31 березня ВР розглядала пакет антикризових законопроектів, що дають змогу отримати другий транш кредиту МВФ.

Так, Верховна Рада прийняла закони про збільшення ставок акцизних зборів на алкогольні та тютюнові вироби.

Водночас парламент відмовився включити до порядку денного три антикризові законопроекти, запропоновані урядом.

Зокрема, ці законопроекти передбачають виділення 7 725,19 млн. грн. на компенсацію "Нафтогазу" збитку під час реалізації імпортного газу 2009 року (№4266), а також зміни законів про пенсійне забезпечення (№3521 № 4217).

Ухвалення цих законопроектів парламентом Кабінет Міністрів називав умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.