Янукович вважає своєю заслугою, що України немає на саміті НАТО

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає досягненням його політичної сили неучасть України в саміті НАТО 3-4 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Партії регіонів, переданому УНІАН.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що “Партія регіонів переконливо і послідовно роз’яснювала західним партнерам України те, що лише народ, лише громадяни нашої держави повинні вирішувати – чи вступати нам в якісь військові блоки, чи ні”.

За його словами, Партія регіонів завжди наполягала на тому, що “втягування України в НАТО наперекір волі народу – це не лише неправильна, а й шкідлива політика і держави, і для міжнародного співтовариства”.

“Треба підкреслити, що така позиція Партії регіонів, підтримана мільйонами громадян України, знайшла свій відгук. Багато політиків на Заході зрозуміли – це правильно, коли український народ сам визначає свою долю і свій шлях. І думка про те, що лише воля народу може бути тут вирішальною, стала домінантною при розгляді та обговоренні усіх питань, пов’язаних з темою майбутнього України в Альянсі чи поза ним”, – йдеться в заяві.

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що той факт, що Україна цього разу не братиме участі в саміті НАТО – це “прояв того, що світ нас почув, і що народ України довів – ніхто не може за нього вирішувати долю нашої держави. Лише ми разом, громадяни незалежної України, повинні визначати наш шлях у майбутнє”.

Як повідомляв УНІАН, разом з тим Міністерство закордонних справ України роз’яснило, що до участі в ювілейному саміті глав держав та урядів країн-членів НАТО 3-4 квітня у Франції та Німеччині запрошені лише країни-члени НАТО. Саме тому самі союзники називають його „сімейним”. Країни, що не є членами Альянсу, на саміт не запрошувалися.