У БЮТ запідозрили, що ПР блокує Раду у змові з Ющенком

Член фракції БЮТ Сергій МІЩЕНКО вважає, що фракція Партії регіонів блокуванням роботи Верховної Ради хоче дати Президентові Віктору ЮЩЕНКУ привід для розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішнє блокування депутатами-регіоналами роботи ВР.

«Партія регіонів не може розробити альтернативу антикризовим законопроектам уряду і тому розпочала блокування для того, щоб дати привід Президенту розпустити Верховну Раду», - сказав депутат від БЮТ.

С.МІЩЕНКО переконаний, що протягом сьогоднішнього та завтрашнього днів відбуватиметься шантаж з боку фракції Партії регіонів українського народу та уряду. Крім того, додав він, додатковою підставою для розпуску Верховної Ради може стати майбутнє рішення Конституційного Суду щодо нелегітимності антикризової коаліції.

При цьому, за словами С.МІЩЕНКА, після такого рішення у Верховної Ради буде 60 днів, аби сформувати нову коаліцію. «І протягом цього часу знову відбуватиметься гра указами та рішеннями судів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президія Партії регіонів вирішила, що 2 та 3 квітня фракція Партії регіонів блокуватиме роботу Верховної Ради.

“Основна вимога цієї попереджувальної акції – уряд повинен подати до Верховної Ради антикризову програму разом з поправками до бюджету як гарантію виконання цієї програми”, - сказала народний депутат, заступник голови партії Ганна ГЕРМАН.

За її словами, 3 квітня ці акції будуть підкріплені масовими мітингами, які пройдуть у столиці біля Секретаріату Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради та на Майдані Незалежності.