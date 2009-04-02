У Литвина кажуть, що Балозі важливо стати депутатом до зміни Президента

Заступник керівника фракцію Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ не виключає, що Президент України видасть указ про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЗАРУБІНСЬКИЙ сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, В.ЮЩЕНКО може зробити такий крок «під впливом Віктора БАЛОГИ (йдеться про главу Секретаріату Президента України – УНІАН), для якого проходження до Верховної Ради правдами і не правдами, скоріш всього, друге, це збереження себе».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що В.БАЛОГА і його команда хочуть «пройти до ВР обов’язково до зміни Президента».

За його словами, це потрібно для того, щоб одержати «депутатську недоторканність», бо в іншому випадку «очевидно, можуть бути серйозні проблеми».

«Це абсолютно меркантильний особистий інтерес В.БАЛОГИ», - додав він.

За його словами, «він збігся з інтересом або метою Партії регіонів».

«Мотиви різні, а мета одна», - додав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він вважає, що для В.БАЛОГИ дострокові вибори до ВР ще до президентських виборів - «це питання його збереження – я не хочу сказати фізично, а як гравця».

На запитання, коли можна очікувати указу Президента України про розпуск ВР, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ відповів: «Прогнозувати дії В.ЮЩЕНКА може Павло ГЛОБА, Алан ЧУМАК і ще інші люди».