Чечетов: ПР завтра виведе на вулиці Києва до 50 тисяч людей

Народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявляє, що завтра Партія регіонів планує вивести на вулиці Києва для участі в акціях протесту десятки тисяч громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Я не знаю точно, скільки людей завтра візьмуть участь в акціях протесту у Києві. Це будуть десятки тисяч, можливо, до 50 тисяч. Ми за це нікому не платимо…», - зазначив М.ЧЕЧЕТОВ.

Як повідомив заступник голови фракції Партії регіонів у ВР Олександр ЄФРЕМОВ, у Києві масові акції протесту пройдуть з 11.00 до 12.00 біля Верховної Ради, Секретаріату Президента, Кабінету міністрів, далі – з 13.00 мітингувальники зберуться на Майдані Незалежності і, за словами О.ЄФРЕМОВА, залишатимуться там, поки матимуть бажання висловлювати свої вимоги до діючої влади.

“Враховуючи те, що влада продовжує політику на доведення народу до злиднів і, як результат, доведення держави до банкрутства, ми проводимо цього тижня попереджувальну дводенну акцію”, - пояснив О.ЄФРЕМОВ.

У зв’язку з цим він знову оголосив вимогу Партії регіонів до Президента України Віктора ЮЩЕНКА подати у відставку і одночасно підписати указ про проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

«Думаю, що такий розвиток подій, по-перше, заощадить кошти на проведення виборів, по-друге, це підтримають усі громадяни держави», - підсумував він.