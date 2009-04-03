Лідери фракцій домовилися, чим займеться ВР у понеділок

На Погоджувальній раді лідери фракцій та голови комітетів парламенту узгодили порядок роботи Верховної Ради України у пленарному режимі в понеділок, 6 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що у понеділок у ВР передбачається виступ Президента Європарламенту Ганса-Герта ПОТТЕРІНГА.

Крім того, 6 квітня парламент планує ухвалити звернення до уряду США про відновлення співробітництва з утилізації твердого ракетного палива.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що також ВР планує розглянути ряд внесених Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ законопроектів, що визначені як невідкладні.