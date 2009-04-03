Лідери фракцій домовилися, чим займеться ВР у понеділок
12:52, 03 квітня 2009Політика
1742 0
До депутатів прийде Поттерінг
На Погоджувальній раді лідери фракцій та голови комітетів парламенту узгодили порядок роботи Верховної Ради України у пленарному режимі в понеділок, 6 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Він нагадав, що у понеділок у ВР передбачається виступ Президента Європарламенту Ганса-Герта ПОТТЕРІНГА.
Крім того, 6 квітня парламент планує ухвалити звернення до уряду США про відновлення співробітництва з утилізації твердого ракетного палива.
І.КИРИЛЕНКО зазначив, що також ВР планує розглянути ряд внесених Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ законопроектів, що визначені як невідкладні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter