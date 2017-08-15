Перша зустріч спецпредставника США з Сурковим відбудеться у Мінську: дата узгоджується

Перша зустріч спеціального представника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим відбудеться у Мінську, дата може бути узгоджена ближчими днями.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав наближений до Суркова російський експерт Олексій Чеснаков.

«Зустріч Суркова і Волкера, швидше за все, відбудеться в Мінську. Американська сторона пропонувала зустрітися у Відні, російська - в Калінінграді. Мінськ міг би стати зручною для обох сторін точкою зустрічі», - сказав він.

«Для російської делегації це хороший компроміс - територія союзної держави Росії і Білорусі, і від Калінінграда недалеко. Для американців теж поступка невелика - летіти доведеться тільки на годину-півтори довше», - додав Чеснаков.

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За його словами, дата зустрічі може бути узгоджена ближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон 7 липня призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який курирує ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

23-24 липня Волкер побував в Україні, зокрема відвідав Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а «гаряча війна».

При адміністрації колишнього президента США Барака Обами цю посаду обіймала Вікторія Нуланд.