Спецпредставник США по Україні зустрінеться з Сурковим до кінця серпня - ЗМІ

Зустріч спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим відбудеться в останні два тижні серпня в Москві. Про це повідомляє газета "Известия" з посиланням на дипломатичне джерело.

Розмови про те, що планується зустріч між кураторами українського напряму в Росії і США, ведуться вже кілька тижнів. Однак деталі з'явилися тільки після переговорів глави МЗС Росії Сергія Лаврова і американського держсекретаря Рекса Тіллерсона 6 серпня в Манілі.

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"Досягнута домовленість про майбутню зустріч між Волкером і Сурковим по Україні. Вона відбудеться в Москві до кінця серпня. Швидше за все, в останні два тижні", - зазначив дипломатичне джерело. Сторони обговорять питання врегулювання ситуації в Україні та недопущення ескалації конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Тіллерсон 7 липня призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який курирує ведення переговорів щодо ситуації в Україні. 23-24 липня Волкер побував в Україні, зокрема, відвідав Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а «гаряча війна».