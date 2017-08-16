Податкова проводить масштабні обшуки на заводах-виробниках алкоголю в 15 областях (фото)

Понад 300 співробітників податкової міліції проводять обшуки на заводах-виробниках алкоголю в 15 областях України. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, обшуки проходять в рамках «масштабної системної роботи з протидії тіньовому ринку спирту та алкоголю».

«На першому етапі спеціальної операції, яка відбулася в кінці липня, на спиртзаводах було вилучено і згодом судом накладено арешт на 864,5 тисячі літрів спиртовмісної речовини вартістю майже 180 млн грн», - зазначив чиновник.

Він повідомив, що сьогодні розпочали другий етап операції.

«Йдемо по ланцюгу виявлення порушень при виготовленні спирту, потім при виробництві лікеро-горілчаних виробів, й нарешті при його реалізації населенню. Прямо зараз понад 300 співробітників податкової міліції проводять обшуки на заводах - виробниках алкоголю у 15 областях. Зокрема, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях», - підкреслив Білан.

Він пояснив, що обшуки проводяться за результатами аналізу криміногенної ситуації в сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв і з метою перевірки наявної інформації про невраховане виготовлення даної продукції на легальних заводах.

«Про це свідчать і численні факти вилучення працівниками податкової міліції з незаконного обігу горілки з етикетками і під марками відомих українських виробників. Таким чином обшуки на лікеро-горілчаних заводах є усуненням причин, а не наслідків незаконного обігу алкогольних напоїв», - наголосив заступник голови ДФСУ.

Він додав, що заходи проводяться на підставі відповідних ухвал суду в рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 204 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" КК України.