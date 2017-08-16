На Житомирщині вилучено велику партію фальсифікованого алкоголю, етилового спирту і тютюнові вироби (фото)
Це все було виявлено внаслідок обшуків, які провела прокуратура спільно із податковою міліцією.
На Житомирщині вилучено 450 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 150 літрів етилового спирту та тютюнові вироби. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Читайте такожУ Херсоні вилучили фальсифікований алкоголь вартістю 2,6 млн грнЯк зазначається у повідомленні, прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей.
Провадження відкрито за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу. Установлено, що група осіб, без відповідного офіційного дозволу та ліцензії організувала діяльність із незаконного розповсюдження підакцизних товарів на території Житомирської області.
У ході досудового розслідування, співробітники прокуратури спільно із податковою міліцією провели низку санкціонованих обшуків у місцях зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції.
За результатами обшуків, вилучено 450 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 150 літрів етилового спирту та тютюнові вироби, ящик горілки відомого бренду з підробленими акцизними марками.
На даний час подано клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить податкова міліція області.