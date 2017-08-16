На Житомирщині вилучено велику партію фальсифікованого алкоголю, етилового спирту і тютюнові вироби (фото)

На Житомирщині вилучено 450 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 150 літрів етилового спирту та тютюнові вироби. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Читайте такожУ Херсоні вилучили фальсифікований алкоголь вартістю 2,6 млн грнЯк зазначається у повідомленні, прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу. Установлено, що група осіб, без відповідного офіційного дозволу та ліцензії організувала діяльність із незаконного розповсюдження підакцизних товарів на території Житомирської області.

У ході досудового розслідування, співробітники прокуратури спільно із податковою міліцією провели низку санкціонованих обшуків у місцях зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції.

За результатами обшуків, вилучено 450 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 150 літрів етилового спирту та тютюнові вироби, ящик горілки відомого бренду з підробленими акцизними марками.

На даний час подано клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить податкова міліція області.