Яценюк: влада валяється на землі... вони розвалили країну

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що в Україні вже розпочалась жорстка передвиборна боротьба.

Про це народний депутат заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи у Криму, повідомляє прес-служба «Фронту змін».

«Ми входимо у жорстку передвиборну кампанію – у боротьбу минулого з майбутнім», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, політичні лідери уже «розвалили країну» і використовують ситуацію для того, щоб утримати владу. «Сьогодні, відверто кажучи, влада валяється на землі. Сьогодні основні політичні гравці та найбільші політичні партії зробили так, що в Україні повністю відсутня керованість держави. Вони розвалили країну», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він повідомив, що процес створення регіональних організацій «Фронту змін» є лише першим кроком на шляху до створення політичної партії. За словами А.ЯЦЕНЮКА, партія обов’язково братиме участь «у всіх виборах – починаючи від українського парламенту і закінчуючи селищними та сільськими радами».

«Ми не маємо права на помилку. Ми не для того зібралися, щоб помилятися. Нехай на помилках вчаться інші», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.