Сурков розповів, про що домовилися зі спецпредставником США в Мінську

Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що домовився зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером продовжити спільну роботу з українських питань, передає kommersant.ru.

Читайте такожВолкер на зустрічі з Сурковим перевірить готовність РФ до врегулювання конфлікту на Донбасі – журналіст WSJ«Ми погодилися, що поточна ситуація на південному сході України не може влаштовувати ні сторони, ні зовнішні сили, що сприяють врегулюванню, - сказав він за підсумками зустрічі.— Прихильність мінським угодами під сумнів не ставилася: обидві сторони запропонували свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їх реалізації».

Це перші переговори між кураторами українського напряму в Кремлі і в новій президентської адміністрації США. Представник Вашингтона вже відвідував Київ і прифронтові міста України на початку липня.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон 7 липня призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який курує веденням переговорів щодо ситуації в Україні.

23-24 липня Волкер побував в Україні, зокрема, відвідав Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а «гаряча війна».

При адміністрації колишнього президента США Барака Обами цю посаду обіймала Вікторія Нуланд.