Порошенко попередив, що Росія може спровокувати гарячу фазу війни

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія може спровокувати гарячу фазу війни. Про це він повідомив під час відкриття реконструйованого корпусу Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

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"Найважче вже позаду. Але відкотити ситуацію назад може гаряча фаза війни, спровокована Росією, і дії політиків-популістів", - вважає глава української держави.

Найважче вже позаду. Але відкотити ситуацію назад може гаряча фаза війни, спровокована Росією і дії політиків-популістів. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 21, 2017

Нагадаємо, міністр оборони генерал армії України Степан Полторак заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України передбачив заходи в разі загрози вторгнення військ Російської Федерації в ході російсько-білоруських навчань "Захід 2017", які відбудуться 14-20 вересня.

Як відомо, 14-20 вересня заплановано спільне стратегічне навчання Білорусі і Росії "Захід-2017". За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.