Порошенко попередив, що Росія може спровокувати гарячу фазу війни
Глава держави вважає, що "найважче вже позаду", та є фактори, які можуть відкотити ситуацію назад.
Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія може спровокувати гарячу фазу війни. Про це він повідомив під час відкриття реконструйованого корпусу Кіровоградської обласної дитячої лікарні.
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"Найважче вже позаду. Але відкотити ситуацію назад може гаряча фаза війни, спровокована Росією, і дії політиків-популістів", - вважає глава української держави.
Найважче вже позаду. Але відкотити ситуацію назад може гаряча фаза війни, спровокована Росією і дії політиків-популістів. - П— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 21, 2017
Нагадаємо, міністр оборони генерал армії України Степан Полторак заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України передбачив заходи в разі загрози вторгнення військ Російської Федерації в ході російсько-білоруських навчань "Захід 2017", які відбудуться 14-20 вересня.
Як відомо, 14-20 вересня заплановано спільне стратегічне навчання Білорусі і Росії "Захід-2017". За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.
Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.