Трамп привітав Порошенка з нагоди Дня незалежності України

Сполучені Штати докладатимуть зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це йдеться у вітанні президента США Дональда Трампа з нагоди Дня незалежності України, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

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«З дня проголошення Україною Незалежності 24 серпня 1991 року і особливо після Революції гідності Сполучені Штати завжди підтримували її прагнення стати дійсно європейською країною», - наголошується у вітанні, переданому президенту України Петру Порошенку.

Трамп окремо підкреслив, що «Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати прагнення України, а також докладатимуть зусиль разом з Вами, європейськими та іншими однодумцями для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України».

Президент США передав щирі вітання та побажання, підкресливши, що День незалежності є особливим моментом для святкування та відзначення уже досягнутих результатів, попри ще існуючі попереду виклики.