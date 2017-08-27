Меттіс привіз військове обладнання для ЗСУ – Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявляє, що міністр оборони США Джеймс Меттіс в ході свого візиту в Україну 23-24 серпня привіз військове обладнання для Збройних сил України.

"Я згоден з тим, що міністри оборони не приїжджають "з порожніми руками". Міністр оборони (Дж. Меттіс ) привіз певне оборонне обладнання для української армії", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Прямий", як пише ZN,UA.

При цьому спецпредставник зазначив, що США ніколи не визнають анексії Криму, а відновлення суверенітету України має відбуватися через системи безпеки в Україні.

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"Відновлення суверенітету України має відбуватися через системи безпеки в Україні, в Києві зараз повинні говорити про те, як повинні жити люди, які знаходяться на сході України, зараз це дуже драматична історія", - додав спецпредставник США.

Спецпредставник США також заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО.