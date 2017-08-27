Меттіс привіз військове обладнання для ЗСУ – Волкер
Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер також сказав, що "міністри оборони не приїжджають "з порожніми руками".
Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявляє, що міністр оборони США Джеймс Меттіс в ході свого візиту в Україну 23-24 серпня привіз військове обладнання для Збройних сил України.
"Я згоден з тим, що міністри оборони не приїжджають "з порожніми руками". Міністр оборони (Дж. Меттіс ) привіз певне оборонне обладнання для української армії", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Прямий", як пише ZN,UA.
При цьому спецпредставник зазначив, що США ніколи не визнають анексії Криму, а відновлення суверенітету України має відбуватися через системи безпеки в Україні.
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"Відновлення суверенітету України має відбуватися через системи безпеки в Україні, в Києві зараз повинні говорити про те, як повинні жити люди, які знаходяться на сході України, зараз це дуже драматична історія", - додав спецпредставник США.
Спецпредставник США також заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО.