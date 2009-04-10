Ужгородська міськрада просить відновити візовий режим з Євросоюзом

Ужгородська міська рада звернулася до Міністерства закордонних справ з проханням відновити візовий режим з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява була ухвалена сьогодні на засіданні сесії міськради.

Як ідеться у зверненні до МЗС, законодавством України ратифікована угода між ЄС та Україною про спрощення оформлення віз, «але практика свідчить про те, що візовий режим для громадян України не лише не спрощено в результаті підписання угоди, а й набагато ускладнено процес оформлення візи для виїзду за кордон».

На сьогодні, стверджується у зверненні, консульськими установами країн Євросоюзу, які працюють в Ужгороді, збільшено перелік документів, необхідних для отримання візи, і цим порушується ст. 4 угоди. Також у консульських установах чинять перепони громадянам, які бажають виїхати за кордон. «Зокрема, найбільше скарг надходить від громадян України про факти образ та приниження честі та гідності при оформленні віз перетині кордону та пересування територією Словацької Республіки», - уточнюється у зверненні депутатів.

Депутати Ужгородської міської ради вважають таку ситуацію дискримінаційною і неприпустимою