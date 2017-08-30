У Харкові сильно побили депутата від "Самопомочі"

У Харкові побили депутата Харківської облради від "Самопомочі" Дмитра Булаха. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Харківської міськради Ігор Черняк.

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"Щойно під під'їздом свого будинку був сильно побитий Дмитро Булах, депутат Харківської облради, голова правління Харківської антикорупційного центру", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, депутат Миколаївської міськради Дмитро Жвавий вранці 30 серпня заявив, що виявив у своїй машині бомбу.