Депутат Миколаївської міськради заявляє, що виявив у своїй машині бомбу (фото, відео)

Депутат Миколаївської міськради Дмитро Жвавий вранці 30 серпня заявив, що виявив у своїй машині бомбу. На підтвердження своїх слів він виклав на сторінці у Facebook фото пристрою.

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"Сьогодні вранці я як зазвичай віз дитину та дружину на роботу і дитсадок, але якісь виродки хотіли підірвати мою сім'ю! Спрацював дистанційний пристрій вибухівки", - написав Жвавий.

Вибухівка була закладена в горловину бензобака Toyota Land Cruiser депутата. Судячи з відео, на місці працюють вибухотехніки.