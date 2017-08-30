Депутат Миколаївської міськради заявляє, що виявив у своїй машині бомбу (фото, відео)

10:12, 30 серпня 2017
Інциденти
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Депутат стверджує, що помітив вибуховий пристрій вранці, коли збирався везти рідних на роботу і в дитсадок.

Виявлений вибуховий пристрій / фото facebook.com/d.jvavyj

Депутат Миколаївської міськради Дмитро Жвавий вранці 30 серпня заявив, що виявив у своїй машині бомбу. На підтвердження своїх слів він виклав на сторінці у Facebook фото пристрою.

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"Сьогодні вранці я як зазвичай віз дитину та дружину на роботу і дитсадок, але якісь виродки хотіли підірвати мою сім'ю! Спрацював дистанційний пристрій вибухівки", - написав Жвавий.

Виявлений вибуховий пристрій / фото facebook.com/d.jvavyj

Вибухівка була закладена в горловину бензобака Toyota Land Cruiser депутата. Судячи з відео, на місці працюють вибухотехніки.

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Теги: #Дмитро Жвавий#бомба в машині