Нардеп Винник вирішив судитися з прикордонною службою

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка, секретар комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Винник подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Державної прикордонної служби, пише Апостроф.

Народний депутат намагається оскаржити дії прикордонників, які, виконуючи ухвалу Апеляційного суду м.Києва не випускають за кордон народного депутата - боржника до повного погашення 350 млн. грн. заборгованості перед банком. На даний момент, заборгованість депутата погашається шляхом примусового стягнення 20% (близько 3 500 грн в місяць) з заробітної плати через апарат Верховної Ради.

Засідання по розгляду позову скандального депутата-боржника Івана Винника призначено на 8 вересня. Справу розглядатиме суддя Григорович П.О.

Майже рік Іван Винник намагається скасувати ухвалу Апеляційного суду м.Києва, звертаючись до всіх судових інстанцій, які відмовили народному депутату і залишили заборона залишати Україну в силі. До 2016 року народний депутат, який раніше увійшов в рейтинг найбідніших нардепів, активно відвідував дорогі європейські країни: Італію, Швейцарію, Австрію, Франція. Також секретар комітету з питань безпеки і оборони відвідував Росію, правда, з якою метою, дізнатися не вдалося.

Нагадаємо, більше трьох років ведеться виконавче провадження по стягненню з секретаря парламентського комітету Івана Винника боргу перед кількома українськими і міжнародними банками. Загальна сума заборгованості 377 млн. Грн. Раніше ЗМІ також писали, що секретар парламентського комітету і найближчий соратник Сергія Пашинського встиг переоформити все майно на близьких родичів і парламентських помічників і навіть розлучитися з дружиною.

￼Зараз народний депутат проживає в особняку Сергія Пашинського на Липській 19/17, де розташований офіс "Народного Фронту".

На початку минулого року виконавцям вдалося розшукати і заарештувати катера народного депутата, а також продати через торги електронного аукціону сетах BMW нардепа. У 2016 році НАБУ зацікавилося декларацією народного депутата, в якому він «забув» вказати володіння частками в компаніям ТОВ «Азія Фудс», ТОВ «Узбекплодоовощторг», що спеціалізуються на оптовому продажі та експорті сільгосппродукції, а також в розділі «фінансові зобов'язання» не вказав 3 , 4 млн. заборгованості за непогашений кредит перед «Укрсоцбанком», і майже 26 млн. грн. і 110 тис. євро за непогашеними трьом кредитами перед «Приват Банком».