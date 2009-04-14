Якби БЮТ міг, оголосив би імпічмент Ющенку вже сьогодні

Єдине, що утримує БЮТ від того, щоби вже сьогодні проголосувати за початок процедури імпічменту Президенту України Віктору Ющенку, - це вже визначена Верховною Радою дата проведення президентських виборів. Про це заявив лідер парламентської фракції БЮТ Іван Кириленко з трибуни парламенту, висловлюючи обурення фракції провальним голосуванням за законопроекти, які ВР мала ухвалити на вимогу МВФ, аби розблокувати процес надання наступних траншів кредиту.

“Сьогодні ми змушені визнати: країна 5 років тому обрала антиукраїнського президента, - заявив Кириленко. - Якби парламентом не була встановлена дата президентських виборів 25 жовтня 2009 року, то фракція БЮТ вже сьогодні б проголосувала за початок процедури імпічменту президента”.

Поряд із вже традиційними звинуваченнями Ющенка у “руйнуванні національної валюти”, “розвалі банківської системи”, “істеричному закликанні дефолту” Кириленко висунув й більш оригінальне: “Президент Ющенко своїм не голосуванням у Верховній Раді зайняв антидержавну і антиукраїнську позицію”. “Країна через вчинок президента опинилася на межі втрати фінансової підтримки світу в цей надзвичайно кризовий час”.

У відповідь лідер фракції БЮТ закликав прем’єр-міністра Юлію Тимошенко фактично розв’язати чергову “війну законів”, компенсувавши відсутність законодавчих актів, ухвалених ВР, рішеннями та постановами Кабміну, які створили би умови для виконання вимог МВФ. Причому вимагає від уряду та прем’єра зробити це негайно.