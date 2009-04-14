Ющенко нагадав Тимошенко, що у її коаліції меншість, і це - не його провина

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає звинувачення у причетності до зриву голосування за внесення до порядку денного законопроектах, необхідних для відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав під час перебування у Київській області.

Президент підкреслив, що в парламенті є коаліція, яку очолює прем’єр-міністр, і саме ця коаліція має нести відповідальність за голосування у Верховній Раді.

Він підкреслив, що не має жодного відношення до того, що коаліція не має 226 голосів.

«За голосування в парламенті відповідає прем’єр-міністр і очолювана нею більшість», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він зауважив, що як Президент намагається робити все можливе для того, щоб рішення, необхідні для країни, приймались.

«Я не приймаю жодних звинувачень від кого б це не було. Зібрати підписи, щоб призначити на посади - воля знайшлась, а зібрати голоси на необхідні рішення – ні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, Верховна Рада України не включила до порядку денного роботи парламенту законопроекти, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, не були включені до розгляду законопроекти: «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» (щодо невідкладних заходів по забезпеченню енергетичної безпеки України); «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення» та «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам).

За включення даних законопроектів в порядок денний голосували в повному складі фракції БЮТ та Блоку Литвина, але фракція НУ-НС голосувала лише частково, тому голосів не вистачило.

Фракції Партії регіонів та КПУ не підтримали включення даних законопроектів до порядку денного.

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО звинуватив В.ЮЩЕНКА у зриві голосування за ці законопроекти. "Сьогодні за прямої й очевидної вказівки Президента ЮЩЕНКА було провалено антикризові проекти законів", - сказав він.