Депутату Полякову з п'ятого разу таки наділи електронний браслет (фото)

Народному депутату від фракції "Народний фронт" Максиму Полякову, який підозрюється у хабарництві, наділи електронний браслет. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожСуд у Києві втретє не може прийняти рішення про стягнення застави із Полякова"Пройшло півтора місяці з часу першої спроби НАБУ (Національного антикорупційного бюро України – УНІАН) надіти мені електронний браслет. Методом спроб і помилок, з п'ятого разу, після врахування всіх зауважень моїх адвокатів, які щоразу навчали працівників антикорупційного органу діяти в рамках закону, змусили їх дотриматись процедури, я, як законослухняний громадянин, надів електронний засіб контролю", - йдеться у дописі.

Поляков додав, що "ситуація комічна", адже йому та адвокатам довелося "проводити лікбез для уповноважених детективів НАБУ (розмір зарплат яких сягає 60 тис. грн) і змусити їх, врешті-решт, працювати, як того вимагає чинне законодавство".

"Якщо така, здавалося б, на перший погляд проста процесуальна дія їм не під силу, то про яку ефективність і дієвість НАБУ в цілому можна говорити?" - написав депутат і додав, що "передає естафету з браслетом Ситнику".

Як повідомляв УНІАН, Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара").

19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців - Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори САП подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави. 17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.