У БЮТ не хочуть відкритих списків - переоберуться лише одиниці
Фельдман бачить нові проблеми
Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) скептично оцінює перспективу запровадження системи партійних відкритих списків на виборах до Верховної Ради України.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, депутат-БЮТівець вважає, що багато політиків і простих громадян при поверхневій оцінці цієї ініціативи “зачаровані словом «відкриті списки» і не оцінюють численних нюансів”.
«Нюанс перший: як депутат, прив`язаний до конкретної території, виконуватиме свої зобов`язання, якщо він не є бізнесменом, не є членом команди губернатора, мерів, голів райадміністрацій? Звідки він візьме кошти, наприклад, на газифікацію сіл або будівництво доріг? Нюанс другий: як депутат відстоюватиме конкретні інтереси свого місцевого виборця, якщо Регламент ВР до цього не пристосований. Наприклад, сьогодні регіональне депутатське об`єднання «За Харківщину!» з правової точки зору є «клубом за інтересами» і має менше прав і повноважень, ніж група з міжпарламентських зв`язків «Україна-Зімбабве». Нюанс третій: конкретна конфігурація системи відкритих списків. На практиці варіантів такої системи може бути нескінченна кількість - від практично мажоритарної системи до майже повністю партійної», - зазначає О.ФЕЛЬДМАН.
На його думку, реально до запровадження системи відкритих списків з акцентом на пряму відповідальність депутатів перед людьми український політикум ще не готовий.
«Принципи побудови роботи у КПУ не розраховані на «заземлення» депутатів. У Блоці Литвина, окрім лідера, за системою відкритих списків зможе обиратися хіба що декілька осіб. «Наша Україна» і «Єдиний Центр» мають сильних кандидатів тільки в Західній Україні. Партія регіонів за системою відкритих списків теж не набере більше голосів, ніж має сьогодні. Що стосується БЮТ, то з нинішніх харківських депутатів за відкритими списками зможуть переобратися лише одиниці», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.
Щоб система відкритих списків почала нормально працювати в Україні, необхідно, за словами народного депутата, додатково розробляти зміни до Регламенту ВР і відкривати можливості для роботи депутатських регіональних об`єднань, які мають бути чимось середнім між комітетом і депутатською групою.
Крім того, необхідно створювати чіткі механізми взаємодії депутатів ВР з обласними, міськими, районними та селищними радами, закладати спеціальні статті в державному бюджеті, переглядати режим роботи парламенту з урахуванням того, що велику частину часу депутати повинні будуть проводити в регіонах і таке інше.
О.ФЕЛЬДМАН також вважає, що, швидше за все, в нинішніх умовах буде вибраний чисто демонстративний варіант системи відкритих списків, при якому загальний результат партій вважатиметься не відразу в цілому, а на основі суми відсотків у регіонах, тобто зміниться лише принцип підрахунку голосів.