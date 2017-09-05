Нацбезпека та оборона: Парубій назвав головні пріоритети роботи парламенту на поточній сесії

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що головним пріоритетом парламенту на поточній сесії має залишатися національна безпека та оборона. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття сьомої сесії ВР.

"Пріоритетом номер один для українського парламенту на цю сесію має залишатися національна безпека і оборона. Це наш головний пріоритет, це збереження нашої державності, це збереження України", - сказав спікер.

Він додав, що незалежність і власна держава - це єдина гарантія безпеки всього народу.

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"Сьогодні, коли українські воїни зламали плани Путіна і, жертвуючи собою, зупинили агресора в межах кількох районів Донецької і Луганської областей, у нас є всі можливості захистити й утвердити незалежність України", - зазначив Парубій.

Голова ВР також наголосив на необхідності єдності усіх депутатів довкола ідеї утвердження української державності, що буде запорукою перемоги.

Крім того, голова парламенту сподівається на вирішення на поточній сесії парламенту кадрових питань Центральної виборчої комісії, Рахункової палати та на призначення омбудсмена.

"Зокрема, на цій сесії, я сподіваюся і переконаний, ми зможемо вирішити питання Рахункової палати, омбудсмена, Центральної виборчої комісії - це ті питання, які ми заборгували, і які ми не маємо права відкладати", - сказав Парубій.

Він також зауважив, що серед пріоритетів парламенту цієї осені також ухвалення держбюджету на 2018 рік.

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"Я переконаний, що ми спільно з урядом, як і минулого року, зможемо пройти всі етапи у повній системі обговорення, по комітетах, по фракціях для того, щоб ми змогли вийти на зважений документ, який буде підтриманий в цьому залі", - зазначив голова ВР, додавши, що цієї осені парламент матиме історичний шанс для завершення ряду важливих реформ.

"Ми будемо мати історичний шанс для завершення цілого ряду реформ, які були нами започатковані на попередніх сесіях, які були напрацьовані в комітетах, які пройшли суспільне обговорення з громадським, експертним середовищем", - наголосив він.

Голова ВР нагадав, що серед пріоритетних реформ, які необхідно розглянути цієї осені, - медична, освітня, судова і пенсійна реформи.