Порошенко 7 вересня виступить із посланням до парламенту

Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко стверджує, що президент України Петро Порошенко в четвер, 7 вересня, виступить з посланням до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, коли парламент розгляне проекти законів, які стосуються судової реформи.

«Цього тижня у нас, сьогодні, буде закон новий про освіту. А в четвер у нас буде виступ президента в парламенті», - сказав Геращенко.

Читайте такожПорошенко підписав закон про амністію учасників АТО, які не скоїли тяжких злочинів

Він додав, що президент може виступати досить довго.

Разом з тим, на думку Геращенка, судову реформу, до якої є кілька тисяч поправок, буде розглянуто наприкінці вересня.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що в четвер, 7 вересня, парламент планує розгляд законопроектів, які стосуються судової реформи. За його словами, до проектів законів щодо судової реформи подано 4383 поправки.

4 вересня представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що послання президента до Верховної Ради буде озвучено в другій половині вересня.