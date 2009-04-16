Литвин побив горщики з БЮТ та закрив засідання ВР

Спікер ВР Володимир Литвин закрив вечірнє засідання ВР й зв’язку з неможливістю продовження роботи через блокування парламентської трибуни фракцією БЮТ.

"Або ви зараз сядете на місця, й ми почнемо роботу, або я закриваю засідання", - такий ультиматум висунув спікер...

У якості “тесту” на працездатність ВР спікер оголосив початок розгляду питання про призначення позачергових місцевих виборів, та ще раз закликав бютівців повернутися на робочі місця. Оскільки цього не сталося, Литвин звинуватив блокувальників у тому, що вони за першим же наказом кидаються захоплювати трибуну, й досить часто самі не встигають навіть з’ясувати, з якого приводу блокують.

Серед іншого пролунали звинувачення у підготовці БЮТом пере форматування коаліції та намірах спровокувати розпуск Верховної Ради.