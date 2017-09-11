Прорив Саакашвілі: Гройсман закликав депутатів не розкручувати "маховик руйнування і хаосу"

Прем'єр України Володимир Гройсман наголосив, що силовий прорив українського кордону - це злочин. Як він написав на своїй сторінці у Facebook, ті, хто причетний до організації цього прориву, мають понести відповідальність.

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"Особливо жорсткою має бути відповідальність для тих, хто дозволяв собі принижувати і піднімав руку на тих хлопців, які захищають нашу державу і її кордони", - йдеться у його повідомленні.

За словами Гройсмана, те, що відбулось у неділю в "Шегенях", - не просто порушення закону. На його думку, це початок чергової атаки деяких політиків проти української державності.

"У світлі сьогоднішніх подій я хочу ще раз закликати депутатів, політиків - не розкручуйте маховик руйнування і хаосу", - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 10 вересня, Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон. За словами представника ДПСУ Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тильної сторони, фактично, можна сказати, вторгнувся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, затіяв бійку з прикордонниками і протягнув Саакашвілі на територію України».