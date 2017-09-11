Прорив Саакашвілі до України: як це було (відео)

Михеїл Саакашвілі таки прорвався до України. Епопея з його приїздом тривала більше доби. Одіозний політик добирався з Польщі кількома видами транспорту - автобусом, потім на «Інтерсіті», якому заборонили рух з Саакашвілі, потім знов автобусом. У підсумку Саакашвілі перетнув кордон пішки, без паспортного контролю.

Разом з нардепами та натовпом Саакашвілі силою прорвався крізь прикордонників. Сталася сутичка, внаслідок якої постраждали кілька силовиків. Згодом Саакашвілі виступив у Львові.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону Саакашвілі. Міхеїла Саакашвілі внесли до бази «Миротворець». Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв притягти до відповідальності організаторів незаконного перетину кордону. А президент Петро Порошенко заявив, що Саакашвілі на кордоні вчинив злочин. У свою чергу Михеїл Саакашвілі заявив, що це «тільки початок боротьби».