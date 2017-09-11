Порошенко про Саакашвілі: сподіваюсь, що цей пан буде з таким же завзяттям "пробиватися" у Грузію

Президент України Петро Порошенко сподівається, що екс-президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі буде з таким же завзяттям «пробиватися» у Грузію, з яким потрапив в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час наради в Національному медичному університеті імені Богомольця з питань розвитку сільської медицини.

«Зараз, на моє глибоке переконання, це справа правоохоронних органів, і вони почали… Залишимо політику політикам, злочин – правоохоронцям, прокуратурі, суду», - заявив президент.

За його словами, таким чином має діяти правова держава.

«Я сподіваюсь, що цей пан буде в належний час так само з таким завзяттям пробиватися в Грузію, з яким намагався потрапити в Україну», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.