Порошенко про Саакашвілі: сподіваюсь, що цей пан буде з таким же завзяттям "пробиватися" у Грузію
Порошенко під час наради в Національному медичному університеті імені Богомольця з питань розвитку сільської медицини прокоментував ситуацію із проривом Саакашвілі через кордон.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що екс-президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі буде з таким же завзяттям «пробиватися» у Грузію, з яким потрапив в Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час наради в Національному медичному університеті імені Богомольця з питань розвитку сільської медицини.
«Зараз, на моє глибоке переконання, це справа правоохоронних органів, і вони почали… Залишимо політику політикам, злочин – правоохоронцям, прокуратурі, суду», - заявив президент.
За його словами, таким чином має діяти правова держава.
«Я сподіваюсь, що цей пан буде в належний час так само з таким завзяттям пробиватися в Грузію, з яким намагався потрапити в Україну», - додав Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».
Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.
За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.
У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.