Саакашвілі заночував у Львові: які його подальші плани та що він каже про прорив
Політик разом із натовпом зайшов до України через пункт пропуску через кордон без паспортного контролю.
Після вчорашнього прориву кордону колишній президент Грузії й екс-голова Одеської облдержадміністрації, позбавлений громадянства України Міхеїл Саакашвілі вирішив заночувати у Львові в одному з найпопулярніших готелів у центрі міста, буквально за сотню метрів від площі Ринок. У готелі також поселилися соратники Саакашвілі, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Екс-президент Грузії прибув до Львова напередодні, одразу після прориву на пункті пропуску через кордон "Шегині". Тут Саакашвілі зустрічав мер Львова Андрій Садовий. Спочатку політики пройшлися площею Ринок, робили селфі з містянами та туристами, згодом подалися на трапезу. Близько години тривала вечеря у політиків в одному з ресторанів Львова. Поки вони їли, вхід до ресторації охороняли зо три десятки чоловіків у повній амуніції, це начебто ветерани батальйону "Донбас".
Після трапези Саакашвілі вийшов до журналістів, міні-брифінг провів разом з Андрієм Садовим. Грузинський політик каже, що прорив на кордоні – це не прорив. Він не порушив жодних юридичних моментів, хоч і перетнув кордон України без перевірки паспорта. Мовляв, самі люди, прихильники, взяли й перенесли його на руках.
"Ні, не було ніякого прориву… Я не пройшов (український кордон без перевірки паспорта), мене взяли на руки і перевели через кордон. Це зробив народ України... Ніякий закон бариг не перешкода", - сказав Саакашвілі.
У Львові політик має бути щонайменше до обіду –тоді у Львові запланована прес-конференція політика.
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11 вересня екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі та його соратники поїдуть до Києва. Про це в ефірі каналу NewsOne заявив мер Львова Андрій Садовий.
Нагадаємо, у вчорашніх сутичках на польсько-українському кордоні на пункті пропуску "Шегині" постраждали прикордонники та поліцейські. Попри кілька кордонів правоохоронців і повідомлення про замінування, позбавленому українського громадянства Саакашвілі таки вдалося потрапити до України. Адже пункт пропуску прорвав кількатисячний натовп. Без будь-якого паспортного контролю протестувальники буквально "на руках" занесли Саакашвілі до України.
Цьому передували мандри каравана Саакашвілі, його українських друзів-політиків та журналістів чи не уздовж усього західного кордону. Спочатку думали їхати автобусом через Краковець. Коли ж дізналися, що там їх зустрінуть розлючені противники, як твердять, несподівано змінили маршрут - сіли у потяг "Інтерсіті". Але квитки вже були придбані заздалегідь - і на політиків, і на прибічників, і на журналістів.
Коли ж і тут не вдалось рушити, простоявши кілька годин на пероні польського вокзалу та зірвавши поїздку кільком сотням пасажирів, делегація вирішує повернутися до плану "А" - їхати автобусом до Краківця.
Але на півдорозі з'ясувалося, що прямують на інший пункт – "Шегині". Там кордон уже був перекритий - по обидві сторони скупчилося чимало автомобілів. Але польська сторона пропустила автобус із Саакашвілі, інші залишилися. Коли VIP-автобус під'їхав до українського кордону, стало відомо про "замінування" пункту пропуску.
Поки чекали на вибухотехніків, у сірій зоні кортеж знову завагався, чи не змінити план подорожі. Аж тут кількатисячний натовп прорвав кордон з боку України та помчав до політика. Прикордонники та поліцейські не чинили опору. За лічені хвилин Саакашвілі "під руки" завели до України, оминаючи будь-які перевірки документів.
Колона обійшла кількакілометровий затор, дісталася до автобуса та поїхала до Львова.
Тим часом рух автівок через пункт пропуску поновили. До роботи стали поліцейські - складали протоколи на тих, хто незаконно переходив кордон.