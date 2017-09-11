Саакашвілі заночував у Львові: які його подальші плани та що він каже про прорив

Після вчорашнього прориву кордону колишній президент Грузії й екс-голова Одеської облдержадміністрації, позбавлений громадянства України Міхеїл Саакашвілі вирішив заночувати у Львові в одному з найпопулярніших готелів у центрі міста, буквально за сотню метрів від площі Ринок. У готелі також поселилися соратники Саакашвілі, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Екс-президент Грузії прибув до Львова напередодні, одразу після прориву на пункті пропуску через кордон "Шегині". Тут Саакашвілі зустрічав мер Львова Андрій Садовий. Спочатку політики пройшлися площею Ринок, робили селфі з містянами та туристами, згодом подалися на трапезу. Близько години тривала вечеря у політиків в одному з ресторанів Львова. Поки вони їли, вхід до ресторації охороняли зо три десятки чоловіків у повній амуніції, це начебто ветерани батальйону "Донбас".

Після трапези Саакашвілі вийшов до журналістів, міні-брифінг провів разом з Андрієм Садовим. Грузинський політик каже, що прорив на кордоні – це не прорив. Він не порушив жодних юридичних моментів, хоч і перетнув кордон України без перевірки паспорта. Мовляв, самі люди, прихильники, взяли й перенесли його на руках.

"Ні, не було ніякого прориву… Я не пройшов (український кордон без перевірки паспорта), мене взяли на руки і перевели через кордон. Це зробив народ України... Ніякий закон бариг не перешкода", - сказав Саакашвілі.

У Львові політик має бути щонайменше до обіду –тоді у Львові запланована прес-конференція політика.

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11 вересня екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі та його соратники поїдуть до Києва. Про це в ефірі каналу NewsOne заявив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у вчорашніх сутичках на польсько-українському кордоні на пункті пропуску "Шегині" постраждали прикордонники та поліцейські. Попри кілька кордонів правоохоронців і повідомлення про замінування, позбавленому українського громадянства Саакашвілі таки вдалося потрапити до України. Адже пункт пропуску прорвав кількатисячний натовп. Без будь-якого паспортного контролю протестувальники буквально "на руках" занесли Саакашвілі до України.

Цьому передували мандри каравана Саакашвілі, його українських друзів-політиків та журналістів чи не уздовж усього західного кордону. Спочатку думали їхати автобусом через Краковець. Коли ж дізналися, що там їх зустрінуть розлючені противники, як твердять, несподівано змінили маршрут - сіли у потяг "Інтерсіті". Але квитки вже були придбані заздалегідь - і на політиків, і на прибічників, і на журналістів.

Коли ж і тут не вдалось рушити, простоявши кілька годин на пероні польського вокзалу та зірвавши поїздку кільком сотням пасажирів, делегація вирішує повернутися до плану "А" - їхати автобусом до Краківця.

Але на півдорозі з'ясувалося, що прямують на інший пункт – "Шегині". Там кордон уже був перекритий - по обидві сторони скупчилося чимало автомобілів. Але польська сторона пропустила автобус із Саакашвілі, інші залишилися. Коли VIP-автобус під'їхав до українського кордону, стало відомо про "замінування" пункту пропуску.

Поки чекали на вибухотехніків, у сірій зоні кортеж знову завагався, чи не змінити план подорожі. Аж тут кількатисячний натовп прорвав кордон з боку України та помчав до політика. Прикордонники та поліцейські не чинили опору. За лічені хвилин Саакашвілі "під руки" завели до України, оминаючи будь-які перевірки документів.

Колона обійшла кількакілометровий затор, дісталася до автобуса та поїхала до Львова.

Тим часом рух автівок через пункт пропуску поновили. До роботи стали поліцейські - складали протоколи на тих, хто незаконно переходив кордон.