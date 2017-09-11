У Кремлі "прорив" Саакашвілі через кордон назвали "політичною клоунадою"

14:24, 11 вересня 2017
Політика
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Прес-секретар Путіна вважає питання про переміщення Саакашвілі недостатньо серйозним для того, аби Кремль за ним стежив.

Дмитро Пєсков / REUTERS

У Кремлі назвали переміщення президента Грузії, екс-губернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі через польсько-український кордон колишнього  «політичної клоунадою». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи стежить Кремль за переміщенням Саакашвілі.

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«На порядку денному Кремля дуже багато серйозних питань, за якими треба стежити. Ось цим ми займаємося. Не думаю, що це питання належить до категорії серйозних. Швидше - це тема курйозних питань, що належать ближче до категорії політичної клоунади», - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон. Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

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