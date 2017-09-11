У поліції заперечують вилучення у Саакашвілі паспорту

У поліції заявляють, що не вилучали у позбавленого українського громадянства колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі паспорт.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«Так, озвучена заява щодо вилучення паспорту поліцейськими суперечить тим обставинам подій, які мали місце при незаконному переправленні осіб через державний кордон України в районі пункту пропуску «Шегині».

Зокрема вчора поліцейські здійснювали охорону публічної безпеки та громадського порядку під час масових заходів на пункті пропуску «Шегині». При цьому поліцією не вилучався паспорт особи, яка заявляє про його вилучення", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України й зараз перебуває у Львові.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

Сьогодні, 11 вересня, Саакашвілі заявив, що українські прикордонники не захотіли взяти його паспорт для перевірки, прийняти його заяву до Державної міграційної служби, а потім поліцейські вкрали його паспорт, який він залишив в автобусі, яким їхав до пункту пропуску «Шегині».